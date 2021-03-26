6 نصائح من هيئة الغذاء والدواء للحفاظ على سلامة المياه المعبأة

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6 نصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن عند تخزين المياه المعبأة تكون فترة الصلاحية للمنتج 12 شهرًا لذا يفضل ألا تطول فترة التخزين أكثر من ذلك لكي لا تتعرض لأي تغيير في جودتها.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المياه المعبأة تخزن بعيدًا عن أي مواد سامة أو ضارة، وتخزن في أماكن جيدة التهوية في درجة حرارة الغرفة وخالية من الروائح المميزة.

وأحرص أن تكون العبوات بعيدة عن مصادر الحرارة المرتفعة وعن مصادر التلوث واحرص على ألا تتعرض عبوات المياه إلى أشعة الشمس وظروف الطقس الأخرى، وعند استخدام المياه المعبأة «الجالون» تتم مراعاة المحافظة على نظافة البرادة وصيانتها بشكل دوري، وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء.

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