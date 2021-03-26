بالفيديو.. اختتام مناورات «عين الصقر 1» بين القوات السعودية واليونانية

اختُتمت اليوم في قاعدة سودا الجوية بجمهورية اليونان مناورات تمرين (عين الصقر–1) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، التي استمرت على مدى أسبوعين.

وشارك في مناورات التمرين المكثفة في سماء البحر الأبيض المتوسط، طائرات القوات الجوية الملكية السعودية «F-15C» وطائرات القوات الجوية اليونانية «F-16» و«ميراج-2000» و«فانتوم ف–٤»، التي نُفذ بها العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي اشتملت على سيناريوهات متعددة.

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري؛ أن هذه المشاركة حققت جميع الأهداف المنشودة في جميع المستويات والأصعدة.

وأشار إلى أن التمرين أظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها القوات المسلحة من تطور وتميز على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف العقيد الشهري أن حضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس هيئة الأركان اليوناني الفريق الركن قسطنطينوس فلوروس إلى قاعدة سودا الجوية، والوقوف على التمرين ومتابعة مجرياته بكل دقة، ولقاء المشاركين وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم، وكذلك متابعة وإشراف قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز لمراحل وفعاليات التمرين– هو دليل على أهمية هذا التمرين والجهود الكبيرة التي سبقت إقامة هذا التمرين الذي يعتبر الأول من نوعه بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية الصديقة.