شركة سعودية تتعاقد مع بايونير الكورية الجنوبية لدعم اختبارات تشخيص كورونا

وقعت شركة بايونير الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عقدًا بقيمة 6.6 مليار وون (5.8 مليون دولار)، لتزويد شركة نوبكو الوطنية بأطقم استخراج الحمض النووي التي تستخدم في اختبارات التشخيص الجزيئي لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أن شركة بايونير زودت شركة نوبكو بمعدات التشخيص الجزيئي وغيرها بقيمة 7.1 مليار وون، و6.7 مليار وون في أبريل وأغسطس من العام الماضي على التوالي.

وأفادت بايونير بأنها تستحوذ على نحو 70% من السوق السعودية الخاصة باستخراج الحمض النووي، بعد أن صدَّرت نحو 100 وحدة من أجهزة التشخيص الجزيئي إلى السعودية.

وأضافت أنها ستسعى إلى زيادة حصتها في السوق السعودية من خلال تصدير 40 نوعًا من أدوات التشخيص الجزيئي إلى السعودية، ومواصلة تزويد السعودية بأطقم استخراج الحمض النووي.

ولأول مرة منذ أشهر، سجلت وزارة الصحة السعودية 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحالات الإجمالية إلى 387292 إصابة.

وأوضحت «الصحة» في بيان، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يصبح إجمالي الوفيات بالمملكة 6637 حالة.