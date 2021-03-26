«المرور» يوضح آلية إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة

حددت الإدارة العامة للمرور آلية إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة، ردًّا على استفسارات المواطنين.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يجب الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك.

وكان المرور السعودي أكد أن شروط تجديد رخصة القيادة تتمثل في «سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي، ثم مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك».

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