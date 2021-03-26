99 % من البلاغات على منصة بلدي تم معالجتها

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه خلال عام 2020م تمت معالجة 99% من البلاغات البلدية التي تم استقبالها عبر مركز الاتصال الموحد، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة عبر ⁧‫منصة - بلدي‬⁩ أكثر من مليون مستفيد، ومن ضمن جهود الوزارة واصلت الوزارة جولاتها الرقابية على السكن الجماعي للأفراد في جميع أنحاء المملكة، وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات وإصدار المخالفات بحق المخالفين واصلت الأمانات والبلديات حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية على المنشآت؛ لمتابعة تنفيذها للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس ⁧‫# كورونا ‬⁩، إذ نفذت يوم أمس الأحد 23,289 جولة رقابية، رصدت الأمانات والبلديات ضمن جولاتها الرقابية 1,045 منشأة مخالفة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا، وأغلقت الأمانات والبلديات 246 منشأة تجارية وغذائية خالفت التدابير الصحية والوقائية، حفاظاً على صحة أفراد المجتمع من فيروس ⁧‫كورونا وتنوه الوزارة بضرورة الإبلاغ عند رصد أي تجاوز للمنشآت في تطبيق الإجراءات الصحية على رقم (940). وتم خلال الأيام الثلاث الماضية جولات رقابية رصد 661 مخالفة من خلالها، وتمت معالجتها لحماية أفراد المجتمع من انتشار فيروس ⁧كورونا‬⁩ كما أغلقت الأمانات والبلديات 143 منشأة غذائية وتجارية، خالفت الإجراءات الوقائية، وتدعو الوزارة بالتعاون والإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ⁧كورونا‬⁩ عبر (940). 3000000 طلب على منصة بلدي خلال عام 2020 خدمات الرخص التجارية 565 ألف مستفيد 500 ألف رخصة الرخص الإنشائية 90 ألف مستفيد 130 ألف رخصة الفرص الاستثمارية 15 فرصة 22 ألف مستثمر في 24 خدمة مقدمو خدمات المدن 1200 طلب 328 نشاطا البلاغات 1000000 عبر صوت العميل 99 % من البلاغات تم معالجتها 3 ثوان سرعة متوسط الرد على المكالمات 940، و4 دقائق متوسط مدة المكالمات، و200 ألف شكوى تمت معالجتها



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