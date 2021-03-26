99 % من البلاغات على منصة بلدي تم معالجتها

وتم خلال الأيام الثلاث الماضية جولات رقابية رصد 661 مخالفة من خلالها، وتمت معالجتها لحماية أفراد المجتمع من انتشار فيروس كورونا كما أغلقت الأمانات والبلديات 143 منشأة غذائية وتجارية، خالفت الإجراءات الوقائية، وتدعو الوزارة بالتعاون والإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر (940).
3000000 طلب على منصة بلدي خلال عام 2020
خدمات الرخص التجارية
565 ألف مستفيد
500 ألف رخصة
الرخص الإنشائية
90 ألف مستفيد
130 ألف رخصة
الفرص الاستثمارية
15 فرصة
22 ألف مستثمر في 24 خدمة
مقدمو خدمات المدن
1200 طلب
328 نشاطا
البلاغات 1000000 عبر صوت العميل 99 % من البلاغات تم معالجتها
3 ثوان سرعة متوسط الرد على المكالمات 940، و4 دقائق متوسط مدة المكالمات، و200 ألف شكوى تمت معالجتها
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