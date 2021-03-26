تأهيل كوادر متخصصة لكشف الاحتيالات

دعت جمعية مكافحة الاحتيال السعودية ، المنشآت الخاصة لحضور المؤتمر الإقليمي لفاحصي الاحتيال 2021م في الشرق الأوسط، الذي ستعقده الجمعية الدولية لفاحصي الاحتيال ACFE، وذلك عبر الشبكة الافتراضية – الإنترنت- في الفترة من 25 إلى 26 شعبان لعام 1442.

وقالت جمعية مكافحة الاحتيال السعودية إن دعوتها تأتي في إطار دورها لمساعدة المنشآت على الوقاية من الاحتيال ومكافحته، والمساندة في تأهيل كوادر متخصصة مدربة في مجال فحص وكشف الاحتيالات، يكون لديها المعرفة النظرية والقدرة العملية على تطبيقها بمهارة وإدراك للمسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين على الفاحص التحلي بها.

وأبدت الجمعية تطلعها لحضور المؤتمر والمشاركة في فعالياته، والنظر في الاشتراك من خلال إحدى الباقات المميزة المرفقة والتي تشمل حضور الجمعية، الأمر الذي يرُجى أن يكون له أثر إيجابي ومباشر في دعم جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الاحتيال.