الحازمي: الفكر صمام أمان المجتمعات

عدّ مشرف وحدة التوعية الفكرية بجامعة نجران، الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي، قرار وزارة التعليم باستحداث وحدات تعنى بالتوعية الفكرية في الجامعات السعودية بمثابة صمام أمان للمجتمع لأهمية الفكر في صلاح الأفراد والمجتمعات.

وأوضح الحازمي أن حماية المجتمع من الأفكار الدخيلة والهدامة يأتي على رأس الأولويات التي لا بد أن تعمل الجامعات عليها، إضافةً إلى دورها في تعزيز الوسطية وتنمية الحس الوطني لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الوحدات الفكرية في الجامعات ستساعد على توحيد الجهود بتثقيف وتعليم الطلاب ودعم انتمائهم للوطن ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع.

ونوه الحازمي إلى ما توليه قيادتنا الرشيدة - حفظها الله- من اهتمام وعناية كبيرة بفئة الشباب من أبناء وبنات دوت الخليج، وحرصها على البناء الفكري والوعي الوطني لديهم، كونهم المحرك والعنصر الرئيس لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتابع مشرف وحدة التوعية الفكرية بجامعة نجران بأن أبناء وبنات المملكة أثبتوا مدى وعيهم الفكري والوطني في ظل الصراعات التي أحاطت العالم، حيث وقفوا حاجزاً منيعاً للدفاع عن وطنهم في جميع المنابر، وذلك نتيجة العناية التي تحظى به هذه الفئة في بلادنا الغالية، والدور الفعلي الذي تقوم به الجامعات من خلال ترسيخ ذلك، مؤكداً أن الوحدات الفكرية ستُعزز من البناء الفكري وستدعم دور الجامعات في بناء الإنسان. وبين الحازمي أن وحدة التوعية بجامعة نجران تسير وفق خطط مدروسة تستهدف احتياجات طلاب وطالبات الجامعة بما يُنمي جانب الوعي ونشر قيم الاعتدال لديهم، مؤكداً أن الوحدة ستكثف من برامجها وأنشطتها الفاعلة والتي تحقق أهداف الوحدة وتطلعات الوزارة القائمة على توجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله-.