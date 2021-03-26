مطالب أهالي نجران تستبق زيارة وزير النقل

استبق عدد من أهالي منطقة نجران والمحافظات التابعة لها الزيارة المرتقبة لوزير النقل المهندس صالح الجاسر بطرح عدد من الاحتياجات والمطالب التي تخص مشاريع الطرق، والتي يرون أنها ستسهم في رفع جودة خدمات النقل بمعالجتها، مطالبين بأن يخصص الوزير من وقته للقائهم خلال زيارته للمنطقة للاستماع إليهم.

ميزانية قليلة

قال عبدالله سدران: رغم أن زيارة الوزير الجاسر كانت قد تأجلت لعدة مرات ثم بعد أن تقررت نتطلع إلى أن تسهم هذه الزيارة في رفع الميزانية المخصصة لمشاريع الطرق بنجران، ورفع اعتمادات فرع الوزارة لميزانية، حتى يؤدي دوره في خدمة الأهالي، كما أنه يؤرقنا عدم وضع منطقة نجران في إستراتيجية الوزارة وخططها في مجال سكة الحديد، حيث استبعدت تماما من خطط سكة الحديد، وهناك الكثير من الهموم والنواقص والاحتياجات كلنا أمل أن تكون على خارطة الوزارة.

تشوه بصري

من جانبه قال حسين آل طالب:" ‏نطالب بطرق فيها حياة ليس مجرد إسفلت فقط، فضلا عن التشويه البصري على جوانب الطرق من مخلفات شركات ومؤسسات التنفيذ فهو مخالف حتى لمضمون عقود وزارة الطرق، وطريق مغرة مثال صارخ على التشويه البصري، وكذلك طريق شليا بئر عسكر، قائلا: طريق نجران جيزان طريق إستراتيجي وحيوي لماذا التسويف في تنفيذه، ولماذا تم إيقاف طريق الأمير مشعل بن عبدالله (الموازي جنوبا لطريق الملك عبدالله).

المدينة الطبية

وقال حسين آل منصور: هناك مطلب يخدم أكثر من سبعة أحياء بالمنطقة، طريق المدينة الطبية الذي ينفذ على حي البستنة متوقف عن العمل، نأمل إنهاء هذا الطريق الحيوي بشكل سريع لتسهيل وصول تلك الأحياء إلى المدينة الطبية.

...... طريق جازان

أما علي حنيش آل منجم قال: الطريق الرابط بين جازان ونجران نقلة نوعيه لا نعلم لماذا لم يتم البدء فيه حتى الآن والعمل على تكملة الخط الدولي خباش الحصينية، وازدواج خط عرقان حبونا، وربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الملك عبدالله من عدّة محاور مثلًا بمفرق الخميس جنوباً.

السكة الحديد

وطالب مهدي جوبان بعمل سكة حديدية تربط نجران بالعاصمة الرياض وصيانة طريق الملك عبدالله، والعمل على إنارة كبري الجربة، وتكليف لجنة متخصصة بالوقوف على عدد من المشاريع التنموية المتوقفة والمتعذرة منذ سنوات.

ازدواج المنتشر

ناشد أهالي محافظة حبونا ومرتادو طريق «حبونا - المنتشر» الوزير الجاسر لإنقاذهم وإنهاء معاناتهم بسرعة تنفيذ ازدواجية الطريق، الذي أصبح مسرحا للحوادث العنيفة والمميتة، مما تسبب لهم بالخوف والقلق الشديد، في ظل ما يشهده من كثافة مرورية عالية بسبب ضيق الطريق، وهو طريق بمسار واحد، وتوجد به الجمال السائبة والشاحنات، وتسير به المركبات بسرعة جنونية ومتهورة، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة بضرورة ازدواجية الطريق الحيوي لوقف نزيف دماء الأبرياء التي تسيل عليه من جراء الحوادث، بسبب تأخر عمل الازدواجية منذ زمن طويل في ظل الوعود المستمرة من المسؤولين بوزارة النقل.