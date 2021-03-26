فشل تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

أكدت الشركة المشغلة للسفينة الجانحة في قناة السويس عن فشل جهود تعويمها في وقت سابق اليوم، وتستبعد التحقيقات الأولية أي خلل في المحرك تسبب بجنوحها كما قالت هيئة قناة السويس، اليوم، إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة لتعويم السفينة الجانحة في القناة، مثمنة عرض واشنطن تقديم المساعدة في هذا الإطار.

وتقدمت عدة جهات بعروض لتقديم العون لمصر التي تواصل جهودها الرامية لإخراج ناقلة حاويات ضخمة تعطّل منذ أيام حركة الملاحة في قناة السويس، الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا، كذلك، أكدت الهيئة حرصها على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.

ومن المتوقع أن تطول هذه الأزمة، وسط أحاديث عن وصول فرق إنقاذ متخصصة إلى الممر الملاحي لمساعدة السفينة على العودة إلى مسارها، إلا أن استمرار تعطل الحركة الملاحية لمدة أطول قد يعيد حسابات الخطوط الملاحية العالمية.