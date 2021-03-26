الحج والعمرة تشترط تحصين العاملين في قطاعاتها ضد كورونا

أصدرت وزارة الحج والعمرة تعميماً لكافة القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين كافة العاملين في القطاع، عبر أخذ لقاحات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، اعتبارًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم التحصين فإنه يشترط إثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجة للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة. ونوهت الوزارة إلى أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيا مع الإجراءات الصحية الوقائية وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.



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