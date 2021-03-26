

الكويت 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت الكويت 1548 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل 1253 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 210024 حالة.

// انتهى //

19:54ت م

0100



الكويت 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت الكويت 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 225980 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 1270 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل 1253 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 210024 حالة.// انتهى //19:54ت م0100

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.