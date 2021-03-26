السعودية اليوم / الأردن يسجل 6444 إصابة و97 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجل الأردن 6444 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 468037 حالة شفاء بعد تسجيل 4144 حالة إضافية، كما سجلت 97 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6374 حالة.

// انتهى //

18:54ت م

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عمّان 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجل الأردن 6444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 577734 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 468037 حالة شفاء بعد تسجيل 4144 حالة إضافية، كما سجلت 97 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6374 حالة.// انتهى //18:54ت م0091

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