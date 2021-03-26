السعودية | عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ288 لاجئاً في مخيم الزعتري

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قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس خدماتها الطبية لـ288 لاجئًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات الخميس الماضي 288 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 147 مريضاً تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 57 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 38 مريضا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 28 مريضا، وراجع 20 مريضا عيادتي الأسنان.

كما استقبلت عيادات النساء 37 مريضة وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 18 صورة أشعة لـ 12 مريضا، كما تم إعطاء 13 لقاحا لـ 5 مرضى ، واستقبلت عيادة التغذية طفلا واحدا ، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 189 وصفة طبية.