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كيف تظهر معلومات اللقاح في تطبيق توكلنا؟

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

كيف تظهر معلومات اللقاح في تطبيق توكلنا؟

يجب التواصل مع الصحة في هذا الشأن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن معلومات لقاح في الجواز الصحي ترسل من وزارة الصحة وتظهر في التطبيق.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار في هذا الشأن على موقع تويتر، اليوم الجمعة، حيث قال مواطن: إنه تلقى اللقاح قبل أسبوعين ولكن لم يظهر في التطبيق بعد، فيما دعا توكلنا المستفيد إلى التواصل مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأكدت وزارة الداخلية أن الهوية الرقمية في التطبيق، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق أبشر الأفراد وتُعد إثباتًا رسميًّا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

مزايا الهوية الرقمية:

وتعد الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا واحدة من الخدمات المتجددة والمتطورة التي تحرص المنظومة على إضافتها؛ لتسهيل الحياة اليومية والتنقلات المختلفة.

طريقة استعراض الهوية الرقمية:

  1. الدخول على خدمة المحفظة الرقمية.
  2. استعراض الوثائق الرسمية.
  3. ستظهر لك الوثائق الرسمية الخاصة بك.
  4. اختر الهوية الرقمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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