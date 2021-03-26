وفد من الشورى يقف على مؤشرات أداء المساحة الجيولوجية بزيارة ميدانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - جدة

يبدأ أعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي، يوم الاثنين القادم، زيارة ميدانية إلى مقر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الرئيس في مدينة جدة؛ وذلك بهدف الوقوف على أبرز مؤشرات أداء الهيئة والإنجازات التي حققتها، والاطلاع على آخر الأعمال والمشاريع والدراسات والأنشطة التي تقوم عليها الهيئة في مجالات علوم الأرض.

دور رقابي:

وتأتي هذه الزيارة تفعيلًا لدور مجلس الشورى الرقابي عبر لجانه المتخصصة التي تدرس وتناقش تقارير الأداء السنوية والموضوعات المتعلقة بالمجالات التي تدخل في إطار اختصاصاتها، كما تعد انطلاقًا لمبدأ تعزيز التعاون والتكامل بين مجلس الشورى ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، واستمرارية العمل المشترك.

آخر المستجدات:

ويستعرض أعضاء اللجنة خلال الزيارة آخر مستجدات ومبادرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وإستراتيجية التعدين الشاملة، والتعرف على الأهداف المستقبلية للهيئة المنبثقة من محاور رؤية المملكة 2030 وفق المنهجية المعدة لذلك والتي تركز على حصر الأهداف ذات العلاقة وهيكلتها، وتحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات.

زيارات ميدانية:

ويحرص مجلس الشورى عبر لجانه المتخصصة على الوقوف على أداء الأجهزة على أرض الواقع، وتعزيز الزيارات الميدانية واللقاءات مع المسؤولين فيها من أجل الوصول إلى أعلى درجات تحقيق الأداء واستطلاع المعوقات بما يمكن من تحقق الأثر الإيجابي للأهداف الموضوعة بما يخدم كافة مجالات التنمية.

ويضم وفد لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى في هذه الزيارة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وليد بن محمد زاهد، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الدكتور خالد بن محمود زبير، الدكتورة عائشة بنت علي عريشي، معالي المهندس عباس بن أحمد هادي، الدكتور عبدالله بن سعد الوقداني، الدكتور محمد بن حسين عشري، والدكتور منصور بن عطية المرزوعي.

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