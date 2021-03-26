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شكرا لقرائتكم حريق عمارة بالمدينة المنورة.. والمدني يُخلي السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26
حريق عمارة بالمدينة المنورة.. والمدني يُخلي السكان
لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أخمد الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة بعمارة مكونة من عدة طوابق.
لا إصابات:
وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، اليوم الجمعة، تم إخلاء ساكني العمارة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.
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