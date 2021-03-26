حريق عمارة بالمدينة المنورة.. والمدني يُخلي السكان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أخمد الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة بعمارة مكونة من عدة طوابق.

لا إصابات:

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، اليوم الجمعة، تم إخلاء ساكني العمارة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.



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