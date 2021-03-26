الأرصاد: رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت في المملكة، وتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، كذلك يتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

البحر الأحمر:

وتوقع المركز أن الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25- 50كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 50كم/ ساعة، وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، أما حالة البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي:

وأضاف المركز أن الرياح السطحية على الخليج ستكون جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وتتحول مساء على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20- 50كم / ساعة، وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، والموج سيكون متوسط.

درجات الحرارة:

وكشف المركز عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على مدن المملكة غدًا السبت، وجاءت كالتالي:

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