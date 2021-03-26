لجنة تقصي من أمانة تبوك بعد مقطع عامل نظافة يلقي المخلفات على شاطئ حقل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك

وجهت أمانة تبوك بفتح تحقيق عاجل في مقطع فيديو أظهر أحد عمال النظافة وهو يلقي المخلفات على أحد الشواطئ في حقل ثم تصوير مقطع يوحي بمشاركة إحدى الجهات في حملة للنظافة ضمن فعاليات أسبوع البيئة .

حملة نظافة وهمية

وقالت الأمانه إنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد يظهر فيها قيام أحد عمال بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة ، ونظراً لما حملته تلك المشاهد في المقطع المرئي والمتداول من تصرفات فردية وغير مقبولة ، فإن إدارة العلاقات والإعلام بأمانة تبوك تود أن توضح بأنه فور إطلاع أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ على ” المقطع ” فقد وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في هذا العمل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذا الشأن ، والرفع بنتائج التحقيق فوراً .

تصرف فردي

وتود أمانة تبوك وهي توضح ذلك بأن تؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة ، وأستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها ، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار ، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك مراد السرحاني.

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