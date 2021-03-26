شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة تبوك»: إحالة المتسببين في قضية «شاطئ حقل» للتحقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك مراد السرحاني أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهد يظهر فيها قيام أحد عمال بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، ونظراً لما حملته تلك المشاهد في المقطع المرئي والمتداول من تصرفات فردية وغير مقبولة، فإن إدارة العلاقات والإعلام بأمانة تبوك تود أن توضح بأنه فور اطلاع أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ على «المقطع» فقد وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في هذا العمل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذا الشأن، والرفع بنتائج التحقيق فوراً.

وتود أمانة تبوك، وهي توضح ذلك، أن تؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.