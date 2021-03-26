شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 655 كيلوغراماً من الحشيش المخدر بمحافظة الخفجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرَّح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 655 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.