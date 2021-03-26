السعودية اليوم / العراق يسجل 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجل العراق 6490 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14157 حالة, فيما تم تسجيل 4495 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 736747 حالة.

// انتهى //

18:05ت م

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بغداد 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجل العراق 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 822095 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14157 حالة, فيما تم تسجيل 4495 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 736747 حالة.// انتهى //18:05ت م0088

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