السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج



القاهرة 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

أعرب معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

وقدم معاليه تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، سائلاً المولى عزوجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

// انتهى //

17:38ت م

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