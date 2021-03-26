السعودية اليوم / "الصحة": أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية



الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، حاثةً الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 500 مركز لقاح

وأعلنت الصحة تسجيل (510) حالات مؤكدة وتعافي (372) حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4452) منها (630) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (387292) حالة وحالات التعافي (376203) حالات, كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي (6637) حالة, كما تم إجراء (56341) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

17:32ت م

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الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسأكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، حاثةً الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 500 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.وأعلنت الصحة تسجيل (510) حالات مؤكدة وتعافي (372) حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4452) منها (630) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (387292) حالة وحالات التعافي (376203) حالات, كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي (6637) حالة, كما تم إجراء (56341) فحصاً مخبرياً جديداً.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //17:32ت م0083

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