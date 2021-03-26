

إسلام آباد 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.45% أي ما يعادل 204 نقاط، وأقفل عند مستوى 45521 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 321.407.499 سهماً، وتم التداول على أسهم 341 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 113 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 206 شركات، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.

// انتهى //

17:12ت م

0082





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.