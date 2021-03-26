

الأحساء 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

نفذت الكلية التقنية للبنات بالأحساء أمس، محاضرة توعوية - عن بعد - حول "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وتناولت المحاضرة التعريف بمفهوم الجرائم الإلكترونية، والإجراءات الوقائية لتفادي أي جريمة معلوماتية، وأنواع الجرائم، والخطوات القانونية المتبعه في رفع قضية على مرتكب الجريمة الإلكترونية.

وتضمنت المحاضرة شرحاً لأنواع الجرائم المعلوماتية، وآليات التعامل معها أبرزها التشهير، والابتزاز، وتسريب الخطابات السرية ونشرها، إضافة إلى اختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة البريد الإلكتروني.

وجرى خلال المحاضرة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، والتحذير من التساهل أو الإهمال أثناء التعامل مع المعلومات، والتعرف على مهام الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية.

// انتهى //

16:37ت م

0081





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية" محاضرة توعوية بتقنية البنات بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.