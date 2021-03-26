شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج" تشترط تحصين منسوبيها أو "PCR" كل أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الحج والعمرة تعميماً لكافة القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين كافة العاملين في القطاع عبر أخذ لقاحات فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19، اعتبارًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ.

وأشارت الوزارة، بأنه في حال عدم التحصين فأنه يشترط اثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجه للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة.

ونوهت الوزارة إلى أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة في الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيا مع الاجراءات الصحية الوقائية وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.