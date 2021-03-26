شكرا لقرائتكم خبر عن "العثيمين" يستنكر بشدة إطلاق الميليشيا صاروخًا باليستيا باتجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه مدينة (نجران)، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية, وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره.

وجدد التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.