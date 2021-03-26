هل رخصتا السير والقيادة في “توكلنا” معتمدتان لدى رجال الأمن؟.. التطبيق يجيب

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أكد تطبيق توكلنا عدم اعتماد رخصتي القيادة والسير لعرضهما عبر التطبيق لرجال الأمن حال طلب الاطلاع عليهما. وأوضح أن الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر التطبيق تعدان وثيقتين معتمدتين لإثبات الهوية لدى رجال الأمن. وأشار إلى أنه يجرى حالياً العمل على اعتماد بقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص. Source akhbaar24.argaam





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