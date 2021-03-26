“آل الشيخ” يتحدث عن أصعب اللحظات في حياته

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قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن أصعب اللحظات في حياته عندما نزع البدلة العسكرية عن جسده، مبينا أنه شعور صعب لايعرفه إلا من كان عسكري.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر “بتقولون نصاب بتقولون يبالغ … صحيح أنا وزير الآن الحمدالله والفضل إلى الله ثم مولاي وسيدي … لكن اليوم الذي نزعت البدلة العسكرية من جسمي كان من أصعب اللحظات في حياتي وكأن قطعه من روحي نزعتها ! شعور لا يعرفه إلا من كان عسكري في أي مجال”

وأضاف “‏تحية في وضع الاستعداد لكل زملائي في دورة ٥٧ كلية الملك فهد الامنيه … التي كانت عشرة عز وفخر ورجوله وأبطال وتحية لمن توفى منهم أو استشهد وتحيه لمن علمنا ووجهنا ،الكلية غيرت فيني أشياء كثيرة وعرفت ثقافات من مناطق من بلادي وعرفت رجال لايهابون الموت … صحيح كنت مشاغب بس سامحوني”.

Source slaati

