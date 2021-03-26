احتجزت 150 سفينة وتحمل بضائع بـ29 مليار دولار.. السفينة الجانحة في قناة السويس تسبب ضرراً كبيراً للاقتصاد العالمي (صور)

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حذر خبراء من أن سفينة الشحن العملاقة الجانحة في قناة السويس منذ يومين ستؤثر بشكل سلبي كبير على الاقتصاد العالمي، إذا ظلت عالقة لفترة أطول.

وتسببت السفينة “إيفر جيفن” في احتجاز 150 سفينة أخرى تنتظر عبور القناة، حيث تحمل بضائع بقيمة 29 مليار دولار، بحسب صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فيما ظهر التأثير على الأسواق العالمية، بعدما ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 6%.

السفينة “إيفر جيفن”

وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة البيانات التجارية، كيت هاردينغ، أن المخاطر التي تتعرض لها التجارة العالمية هائلة للغاية، مشيرة إلى أنه إذا تعذر فتح القناة بسرعة فلن يكون أمام شركات الشحن خيار سوى توجيه سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، ما سيضيف 14 يومًا إلى الرحلات.

وأشارت إلى أن ذلك يعني ارتفاع أسعار البضائع المشحونة إلى أوروبا من آسيا، بما في ذلك السيارات ومواد البناء ومعدات الحماية من فيروس كورونا، حيث تزيد شركات الشحن من رسومها لتغطية تكلفة اتخاذ مسارات أطول.

السفينة “إيفر جيفن”

فيما حذر قائد فريق الخبراء الهولنديين الذين تم إحضارهم للمساعدة في عملية الإنقاذ، بيتر بيردوفسكي، من أن القناة يمكن أن تغلَّق لأسابيع، مع اضطرار العمال إلى تفريغ حاويات البضائع التي تصل لارتفاع 100 قدم على سطح السفينة إذا فشلت محاولات تعويمها.

من جهة أخرى، أكدت وكالة “نوفوستي” الروسية أن الصور والفيديوهات أظهرت مسارا غريبا سلكته السفينة قبل جنوحها، مشيرة إلى أن مسارها كان دائريا وغير مفهوم، قبل دخولها ممر القناة.

Source akhbaar24.argaam

