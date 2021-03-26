خالد عبدالرحمن يطمئن محبيه على صحة والدته عقب الجراحة

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طمأن الفنان خالد عبدالرحمن، أمس الخميس، محبيه ومتابعيه على صحة والدته، التي ذكر أمس أنها أجرت عملية جراحية وصفها بالخطيرة.

وقال الفنان، في فيديو نشره اليوم، إن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وإن والدته ترقد في العناية حاليا، شاكرا الله على فضله، وكذلك كل من ساهم بالدعاء لوالدته.

Source akhbaar24.argaam

