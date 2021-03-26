النتائج خلال أسابيع.. “فايزر” تطلق تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 عاماً

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أعلنت شركة الأدوية الأمريكية “فايزر”، أمس (الخميس)، إطلاق تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 عامًا. وتتوقع الشركة أن تعلن عن نتائج تجارب لقاح كورونا للأطفال خلال الأسابيع القادمة. وكانت “فايزر” أعلنت أمس عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا، مؤكدة أنه في حال نجاح التجارب، يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة بكورونا لمنع تطور الفيروس. Source akhbaar24.argaam





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