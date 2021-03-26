شاهد.. ردة فعل الطفل مهند عند سماعه الصوت لأول مرة

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نشرت مدينة الملك سعود الطبية، أمس (الخميس)، فيديو مؤثراً لطفل لحظة سماعه للصوت للمرة الأولى في حياته.
وتقول الأخصائية بمدينة الملك سعود الطبية، شهد الحماد، إن الطفل مهند (4 سنوات) تم تشخيص حالته في بداية عام 2020، بضعف سمعي عصبي شديد في كلتا الأذنين.
وأشارت إلى أنه كان يستعمل المُعين السمعي، ثم صدر قرار بإيقاف جميع العيادات والمواعيد ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، قبل إتمام كل التقييمات الخاصة لمرحلة ما قبل الزراعة.
وأوضحت أنه تم البحث عن بديل لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للطفل، مبينة أنه تم إكمال باقي الإجراءات عن طريق الجلسات عن بعد طوال فترة الجائحة.
وذكرت أنه بعد عودة العيادات تمت زراعة القوقعة للطفل في أذنه اليسرى في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وبعدها بشهر تم تشغيل الجهاز، مؤكدة أن الطفل يتمتع الآن بحاسة السمع منذ أكثر من شهرين.
Source akhbaar24.argaam
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