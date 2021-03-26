︎ : .

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل، أمس (الخميس)، بعنوان “أجمل الدنيا”. واستهل أمير مكة المكرمة قصيدته، التي ألقاها المنشد فهد مطر، بتسليط الضوء على تطبيق المملكة لشرع الله في عصر الأحزاب. وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته: يامحكــمٍ شرع الله بعصــر الأحزاب

يهنـــاك شعـــبٍ بالشريعـــة يمـــاري

دستــورك القـــرآن من رب الأربـاب

ما جمّعـــه لجنــــةْ يميـــن ويســـاري

شــف ناتـج التغريب يافخـر الإنسان

وشلــون تَــوَّه بَــدْوَهُــم بالصحـــــاري

ما للعــرب قصــر ولا للقصـــر بــاب

إلاّ بحكــم الله على النـــاس جاري

الدّيـــنْ عـــزٍ بالمــــــآذن ومحـــــراب

صوتـــه رفيــــعٍ في هبــــوبٍ وذاري

من غاب عوّد له على كل ما طاب

يشتــــاق له مِصْـــبِحْ ويسريه ساري

يادار طيبــىٰ للمـــواطن والأغـــراب

يـاأجمــــل الدنيــا عَمَــــارْ وبـــــراري Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر أداء المنشد فهد مطر.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان “أجمل الدنيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.