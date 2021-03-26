“العدل”: الاشتراك في نشر وإفشاء الوثائق السرية جريمة.. وهذه عقوبتها

︎ :

.



أوضحت وزارة العدل، أن الاشتراك في نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها يُعد جريمة يُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام “عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها”.

وبيّنت الوزارة، أن عقوبة من يرتكب تلك الجريمة طبقاً للنظام تتضمن السجن مدة لا تزيد على 20 سنة، أو توقيع غرامة بمبلغ لا يزيد على مليون ريال.

ونوهت إلى أن كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك يُعد شريكاً فيها، إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

Source akhbaar24.argaam

