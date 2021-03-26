وزارة الدفاع تنشر صورًا لطائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

نشرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، صورًا للطائرات المسيرة المفخخة، التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، تجاه المملكة، وذلك بعد اعتراضها وتدميرها.

وقال الحساب الرسمي للإخبارية على موقع «تويتر»: «وزارة الدفاع تعرض صورًا لتدمير الطائرات بدون طيار المفخخة والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، عن اعتراض 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المدنيين وجامعتي نجران وجازان.

وقال بيان للتحالف إنه تم رصد نشاط حوثي معادٍ، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة العربية السعودية من مناطق سيطرة الميليشيات.

وأوضح التحالف أنه تم اعتراض 8 مسيرات مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية، ولاحقا، قال التحالف إن المسيرات الحوثية حاولت استهداف جامعتي نجران وجازان، وإنه دمر طائرة مسيرة ملغومة استهدفت نجران أيضا.

وتأتي هجمات الطائرات المسيرة بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار في أنحاء اليمن.

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