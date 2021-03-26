بالفيديو.. وزارة الدفاع توثق لحظة تدمير طائرات حوثية مفخخة متجهة للسعودية

نشرت وزارة الدفاع، مقطع فيديو، يوثق لحظة تدمير الطائرات المسيرة المفخخة، التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، تجاه المملكة.

وقال الحساب الرسمي لقناة الإخبارية عبر موقع «تويتر»: «وزارة الدفاع تعرض لقطات لتدمير الطائرات بدون طيار المفخخة والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».

اعترضت الدفاعات السعودية، اليوم الجمعة، صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية (المدعومة من إيران) على مدينة نجران، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، في وقت سابق، عن اعتراض 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المدنيين وجامعتي نجران وجازان.

وقال بيان للتحالف إنه تم رصد نشاط حوثي معادٍ، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة العربية السعودية من مناطق سيطرة الميليشيات، وتأتي هجمات الطائرات المسيَّرة بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة تتضمن وقفًا لإطلاق النار في أنحاء اليمن.

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