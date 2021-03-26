الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا أُطلق باتجاه نجران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، اليوم لجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة نجران، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأشار العميد المالكي إلى أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي؛ ما يؤكد تعمد الميليشيات الحوثية تكرار انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، في وقت سابق، عن اعتراض 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المدنيين وجامعتي نجران وجازان.

وقال بيان للتحالف، إنه تم رصد نشاط حوثي معادٍ، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة العربية السعودية من مناطق سيطرة الميليشيات.

وتأتي هجمات الطائرات المسيَّرة، بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة تتضمن وقفًا لإطلاق النار في أنحاء اليمن.