19 مليون شخص يستفيدون من الهوية الرقمية الجديدة في تعاملات حكومية وخاصة

أكد الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» المهندس عبد الله العيسى، أن الهوية الرقمية الجديدة ستسهم في تعزيز التحول الرقمي في السعودية؛ حيث سيتمكن أكثر من 19 مليون مسجل في التطبيق، من استخدام هويتهم الرقمية في جميع تعاملاتهم الحكومية والخاصة.

وقال العيسي في تصريحات للعربية: «تقديم هذا المنتج الوطني سيسهم في تعزيز التحول الرقمي في السعودية، حيث سيتمكن اليوم أكثر من 19 مليون مسجل في التطبيق، من استخدام هويتهم الرقمية في جميع تعاملاتهم الحكومية والخاصة، وتطبيق توكلنا ومن خلال دوره التقني والخدمات التي يقدمها سواء للمواطن أو المقيم يسهم في تحسين جودة الحياة، وهو الأمر الذي عمدنا عليه من خلال تقديم هذا المنتج، إضافة إلى بقية المنتجات التي سيتم إطلاقها قريبًا».

وأضاف: «يأتي إطلاق هذا المنتج الحديث ترجمة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وحرصه التام على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية في إطار دعم مساعي التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في تسهيل جودة حياة المواطن والمقيم على أرض السعودية».

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت إطلاق مشروع «الهوية الرقمية» عن طريق تطبيق «توكلنا»، وتشمل (الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين) بالتعاون مع (سدايا)؛ حيث جاء الإعلام أول أمس، بهدف تمكين الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية؛ ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أن (الهوية الرقمية) في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد) وتُعد إثباتًا رسميًا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن، ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.

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