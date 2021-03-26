النيابة العامة: السجن 51 عامًا لعصابة غسل أموال.. ومصادرة 176 مليون ريال

أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن السجن 51 عامًا ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابى امتهن غسل الأموال.

وذكرت النيابة العامة (وفقًا لقناة الإخبارية)، أن الغرامات بلغت 166 مليون ريال وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات وإبعاد المتهمين الوافدين فور انتهاء عقوبتهم ومنعهم من دخول المملكة مجددا ومنع المواطنَيْن الاثنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن الأحكام تضمنت مصادرة مبالغ مضبوطة نقدًا تجاوزت 700 ألف ريال ومصادرة أكثر من 7 ملايين ريال من حسابات المتهمين الشخصية.

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