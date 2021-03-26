وزارة البلديات: تحصين إلزامي للعاملين بمكة والمدينة ضد كورونا 1 رمضان

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراط تحصين العاملين في أنشطة الحج والعمرة، والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدءًا من 1 رمضان القادم؛ وذلك حمايةً للصحة العامة، وتوسعًا في أخذ اللقاحات.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أن الخيارات المتاحة كالتالي:

الخيار الأول– تحصين العاملين بأخذ اللقاحات.

الخيار الثاني– الفحص الأسبوعي للعاملين في هذه الأنشطة، أو وجود نتيجة فحص كورونا سلبية كل سبعة أيام، على أن تتكفل المنشأة بتكاليف فحص عمالها.

وأشارت الوزارة إلى أن مزايا التحصين تتضمن حماية الصحة العامة، وتفادي تفشي فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها.

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