إحباط محاولة تهريب 655 كيلو جراما من الحشيش بالخفجي

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 655 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر. وأوضح، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج ومقدراته.



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