السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يعزي مصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج



جدة 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية في حادثة تصادم القطارين الذي وقع في محافظة سوهاج، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب معاليه عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر في هذا الظرف.

// انتهى //

16:27ت م

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