السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تضع أولويات للعاملين في النقل الجوي والبحري في التلقيح ضد كورونا



جنيف 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

دعت منظمات الصحة العالمية، والطيران المدني الدولي، والبحرية الدولية، والدولية للهجرة، إلى اعتبار العاملين في النقل الجوي والبحري عاملين أساسيين، ويجب إعطاؤهم الأولوية في التلقيح ضد كوفيد 19.

وأوضحت المنظمة أن النقل الجوي والبحري نشاطان محوريان للتجارة العالمية والتنقل، ولهما دور حيوي في سلسلة التوريدات العالمية وتقديم المساعدات الإنسانية، كما أن لهما دورًا رئيسيًا في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي العالمي.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية خارطة طريق تحدد الأولويات لمساعدة البلدان في عملية صنع القرار، مشيرةً إلى أن الحكومات الوطنية هي التي ستحدد المجموعات السكانية التي يجب أن تحظى بالأولوية في التلقيح، داعية إلى أخذ العاملين الأساسيين خارج قطاعي الصحة والتعليم من ضمن الأولوية.

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16:09ت م

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