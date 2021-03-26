السعودية اليوم / حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (655) كيلو جراماً من الحشيش المخدر بمحافظة الخفجي



الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية تمكنت -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب (655) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

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16:01ت م

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