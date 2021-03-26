السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت فلسطين 16 حالة وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 205 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.

// انتهى //

15:57ت م

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رام الله 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين 16 حالة وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1625 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 205 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.// انتهى //15:57ت م0074

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