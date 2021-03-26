السعودية اليوم / الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى



القدس المحتلة 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية على أبواب الأقصى.

ونقلت مصادر محلية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 23 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال انتشرت على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، خاصة في منطقة باب العامود.

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15:55ت م

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