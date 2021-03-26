

الضالع 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2,300 كرتون من التمور للأسر المتضررة في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، استفاد منها 2,300 أسرة.

يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5,000 طن من التمور لعدد من المحافظات اليمنية، مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

// انتهى //

15:42ت م

0070





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,300 كرتون تمر في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.