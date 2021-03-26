السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا.. وإعادة فتح 10 مساجد



الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 9 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد أربعة مساجد بمنطقة الرياض ومسجدين بمنطقة جازان ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة نجران ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

// انتهى //

15:02ت م

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الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 9 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 47 يوماً 373 مسجداً تم فتح 357 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد أربعة مساجد بمنطقة الرياض ومسجدين بمنطقة جازان ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة نجران ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.// انتهى //15:02ت م0062

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