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حرس الحدود يحبط تهريب 655 كجم من الحشيش المخدر بالخفجي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

حرس الحدود يحبط تهريب 655 كجم من الحشيش المخدر بالخفجي

متابعات الخليج 365 - واس

نجح أبطال حرس الحدود في إحباط محاولة تهريب (655) كجم من الحشيش المخدر بمحافظة الخفجي.

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية تمكنت -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب (655) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

حرس الحدود الخفجي
وأوضح، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

حرس الحدود الخفجي
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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